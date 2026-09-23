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Ekonomi
AA 23.09.2026 11:18

Sektörel Enflasyon Beklentileri yayımlandı

Yıllık enflasyon beklentileri, eylülde piyasa katılımcıları ve hane halkı için yükselirken, reel sektör için geriledi.

Sektörel Enflasyon Beklentileri yayımlandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı eylül ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, eylülde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine, hane halkı için 0,02 puan artarak yüzde 45,60 seviyesine çıkarken, reel sektör için 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine indi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 seviyesinde gerçekleşti.

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