GAP Havalimanı TEKNOFEST Güneydoğu'ya hazır

TRT'nin iletişim sponsoru olduğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali​​​​​​​, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle düzenlenecek.

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Neolitik döneme ait önemli izler barındıran Karahantepe'ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa, binlerce yıllık kültürel mirasını festival kapsamında Türkiye’nin geliştirdiği yeni nesil teknolojilerle aynı çatı altında buluşturacak.

Bilim ve teknolojiyi merkeze alan yarışmaların gerçekleştirileceği TEKNOFEST Güneydoğu'da, hava gösterileri ve çeşitli atölyeler de ziyaretçilere açık olacak.

Vali Şıldak, kentteki hazırlıklara ilişkin, TEKNOFEST Güneydoğu'nun Şanlıurfa'da düzenlenmesinin kent açısından büyük önem taşıdığını belirterek, sürecin gerçekleşmesine katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'nun büyük heyecan oluşturduğunu ifade eden Vali Şıldak, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST hazırlıklarımızı tamamladık. GAP Havalimanı artık büyük bir şölene hazır ve ev sahipliği yapmaya gün sayıyor. Şöyle ki altyapı, üstyapı, bütün çalışmalar, otopark alanları, oradaki su temini ve atık su bertaraf tesislerinin oluşturulması, aydınlatma, güvenlik, sağlık tedbirleri yönüyle bütün planlamalarımız, hazırlıklarımızı yaptık. Ekiplerimiz de T3 Vakfıyla şubat ayından beri çalışıyor. Gerçekten güzel bir çalışma süreci yürüttük ve bu çalışmanın sonucunda geldiğimiz aşamada artık tamamıyla hazır olduğumuzu, ayrıntılı planlamalarla ve stant kurulumlarıyla, çadır kurulumlarıyla yürüyen bir sürecin içinde bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum."

"Şanlıurfa turizm yönüyle çok zengin bir şehir"

Vali Hasan Şıldak, kentte düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu için ulaşım, güvenlik ve trafik alanları başta olmak üzere tüm kolaylaştırıcı tedbirlerin alındığını belirtti.

Ev sahipliği yapacakları TEKNOFEST Güneydoğu yarışmaları için iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Vali Şıldak, Valilik koordinasyonundaki destek havuzuyla gençleri teşvik ettikleri festivale 28 binin üzerinde başvuru yapıldığını, 228 yarı finalist ve 35 finalist çıkardıkları yarışmalarda derece beklediklerini söyledi.

Vali Şıldak, TEKNOFEST için kente gelecek yarışmacıların konaklaması amacıyla yurtların ve pansiyonların hazırlandığını, Harran Üniversitesinin eğitim öğretim yılına festivalin ardından başlayacak olmasının konaklama kapasitesinde yoğunluğu önleyeceğini kaydetti.

TEKNOFEST Güneydoğu'ya 1 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini ve tüm şehrin büyük bir heyecanla açılışı beklediğini dile getiren Şıldak, "Şanlıurfa turizm yönüyle çok zengin bir şehir. Arkeolojik alanlarından müzelerine, tarihi ören yerlerinden kültür varlıklarına ve gastronomisine, müziğine kadar uzanan geniş bir yelpazede gelen misafirlerimiz güzel lezzetler tadacaklar. Şanlıurfa'nın eşsiz mutfağının tatlarıyla tanışacaklar. Göbeklitepe, Karahantepe, Harran, Balıklıgöl bütün buralarda ziyaretler gerçekleştirecekler ve sıra gecelerinde de Urfa müziğini, tanımış olacaklar." dedi.

Vali Şıldak, tüm vatandaşları TEKNOFEST'e davet ederek, girişlerde bekleme yaşamamak adına katılımcıların internet üzerinden kayıtlarını mutlaka yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.