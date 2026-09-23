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Eğitim
AA 23.09.2026 11:38

SAYZEK Akademik Tez Programı başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iş birliğinde hayata geçirilen SAYZEK Akademik Tez Programı'nın (SAYZEK-ATP) 2026-2027 dönemi başvuruları başladı.

SAYZEK Akademik Tez Programı başvuruları başladı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, adaylar başvurularını 8 Ekim'e kadar yapabilecek.

Savunma sanayiinde yapay zeka alanındaki yetkinlikleri artırmayı ve öğrencilerin akademik çalışmalarını sektörün ihtiyaçlarıyla buluşturmayı amaçlayan programın kapsamı bu yıl genişletildi.

Bu kapsamda, lisans son sınıf ve tezli yüksek lisans öğrencilerine açık olan programa bu yıl ilk kez 3'üncü sınıf lisans öğrencileri de başvurabilecek.

Böylece 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile tezli yüksek lisans öğrencilerinin savunma sanayii ve yapay zeka alanıyla daha erken aşamada buluşması hedefleniyor.

SAYZEK Akademik Tez Programı başvuruları başladı

Savunma sanayii şirketlerinde staj imkanı da sunulacak

Program kapsamında öğrenciler proje ve tez çalışmalarını savunma sanayii firmalarından görevlendirilen sektör mentörleri eşliğinde yürütecek.

Öğrencilere, teknik eğitimler, kamp ve teknik ziyaretlerin yanı sıra belirlenen şartlar kapsamında savunma sanayii şirketlerinde staj imkanı da sunulacak.

Programa bilgisayar, yazılım, yapay zeka, elektrik-elektronik, endüstri, makine, mekatronik, malzeme, havacılık ve uzay mühendisliklerinin de aralarında bulunduğu birçok bölümden öğrenciler başvurabilecek.

Başvurular, bireysel veya en fazla üç kişilik takımlar halinde yapılabilecek ve adaylarda en az 2,00 genel not ortalaması şartı aranıyor.

Başvurular, "https://atp.sayzek.org.tr" internet adresinden çevrim içi yapılabilecek.

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