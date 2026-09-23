İnternet alışverişlerinde 'IBAN' ve 'sahte bağlantı' uyarısı

E-ticaret platformları üzerinden alışveriş yapan tüketiciler, son dönemde siparişlerine ilişkin çeşitli gerekçelerle platform dışından ödeme yapmaya yönlendiriliyor. Bu durum tüketicilerde bazı mağduriyetlerin oluşmasına sebep oluyor.

Uzmanlar, "siparişinizde sorun oluştu", "ürünün fiyatı yanlış girildi" veya "fiyat farkını ödemeniz gerekiyor" gibi gerekçelerle IBAN'a para gönderilmesine yönelik taleplere karşı tüketicileri uyarıyor.

Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, yaptığı değerlendirmede, internetten alışveriş yapan tüketicilerin son dönemde karşılaştığı dolandırıcılık yöntemlerinden birinin sipariş sürecinin manipüle edilerek IBAN üzerinden para gönderilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Baki, geçmişte sosyal medya platformları üzerinden yapılan alışverişlerde IBAN'a ödeme yönteminin yaygın olduğunu belirterek, tüketicilerin bu yönteme alışmasının dolandırıcıların işini kolaylaştırdığını söyledi. Dolandırıcılığın, ürün gönderilmeden yalnızca para alınması yöntemiyle başladığını ifade etti.

Baki, dolandırıcıların günümüzde tüketicilerin gerçek alışveriş ve sipariş bilgilerini kullanarak farklı yöntemlerle para talep edebildiğini belirtti. Siparişte sorun olduğu, ürün fiyatının yanlış girildiği veya siparişin devamı için aradaki farkın ödenmesi gerektiği gibi gerekçelerle tüketicilerin platform dışına çıkarılmaya çalışıldığını ifade etti.

Bu yöntemlerde tüketicide platformun sipariş bilgilerine gerçekten hakim olduğu yönünde güven oluşturulduğunu aktaran Baki, kötü niyetli kişilerin kişisel verilere ulaşması halinde bu tür dolandırıcılıkların ortaya çıkabildiğini söyledi.

Baki, vatandaşlara bilmedikleri kaynaklardan uygulama indirmemeleri ve telefonlarına gelen SMS'lerdeki bağlantılara tıklamamaları uyarısında bulunarak, sahte yazılımlar aracılığıyla kişisel bilgilerin ele geçirilebileceğine dikkati çekti.

Tüketicilerin şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde siparişlerini resmi platform veya internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini belirten Baki, işlemlerin platform dışına çıkmadan yürütülmesinin önemini vurguladı.

"Her an dolandırılacakmış gibi şüpheyle yaklaşmalıyız"

Muharrem Baki, bazı platformların güvenli ödeme sistemlerinin de dolandırıcılar tarafından suistimal edildiğini belirtti. Platformlara özel ödeme yöntemlerinin adları kullanılarak sahte internet siteleri oluşturulduğunu ve tüketicilerin bu siteler üzerinden ödeme yapmaya yönlendirildiğini ifade etti.

Tüketicilerin gerçek platformda olduklarını düşünürken dolandırıcıların oluşturduğu kopya sitelere yönlendirilebildiğini aktaran Baki, SMS, WhatsApp, telefon veya e-posta yoluyla gönderilen IBAN ve ödeme bağlantılarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Baki, bağlantıya tıklanarak kart bilgilerinin girilmesinin de IBAN'a doğrudan para göndermekten farklı olmadığını vurguladı.

Platformların kullanıcıları platform dışı ödeme taleplerine karşı görünür biçimde uyarması gerektiğine dikkati çeken Baki, şunları kaydetti:

"IBAN'ı paylaşan kişinin gerçekten platform çalışanı olup olmadığı da resmi kanallarla doğrulanmalı, şüphe varsa ödeme yapılmamalı. Kesinlikle her an dolandırılacakmış gibi şüpheyle yaklaşmalıyız. Platformun dışına çıktığımız her takdirde sorumluluk bize aittir. Dolandırıcılıkta en önemli savunma mekanizması da tüketicinin kendisinden istenen işlemi gerçekleştirmeden önce bir an durup kaynağını doğrulaması. Dolandırıcılar sosyal mühendislik yapıyorlar. Sizi anlık olarak düşünmeden karar almaya sevk ediyorlar. Panik yaratmak istiyorlar ve böylece düşünmeden yanlış işler yapmanızı, cebinizdeki paranızı kaybetmenize sebep olmaya çalışıyorlar."