Kastamonu'da köy yangını

İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyü Göl Mahallesi'nde 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan 7 eve daha sıçradı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine İnebolu, Devrekani, Abana, Seydiler, Küre, Taşköprü itfaiyesi, merkez, İnebolu, Devrekani orman işletme, İl Özel İdaresi ve Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere 20 yangın söndürme unsuru yönlendirildi.

Alevlerin ormana sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangına müdahaleyi sürdürüyor.