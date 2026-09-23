Hafif Sağanak Yağışlı 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 23.09.2026 09:30

SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758

SPK, tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu açıkladı. Yapılan açıklamada, yatırımcılara sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları yönünde uyarı yapıldı.

SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758

SPK, tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu belirtilen açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler yer aldığı görülmüştür. Kurul Karar Organının 17/09/2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir" denildi.

"Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir"

Yapılan açıklamada, yatırımcıların sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer aldı:

"Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz. Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

ETİKETLER
SPK Yatırım Yatırımcı Borsa
Sıradaki Haber
Balon balığı avcılığında destekleme üst limiti artırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Avrupalı mevkidaşlarına "çifte standart" eleştirisi
10:07
İngiltere Başbakanı Burnham: Gazze ve Batı Şeria'daki duruma sessiz kalmayacağız
09:52
Bakan Fidan, "20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya katıldı
09:51
Brent petrolün varili 98,53 dolardan işlem görüyor
09:43
Yıldızının ters yönünde dönen bir ötegezegen keşfedildi
09:29
ASELSAN ile ROKETSAN arasında dev hava savunma sistemleri anlaşması
Sinop'ta ormanlık alanın üzerindeki bulutlar dronla görüntülendi
Sinop'ta ormanlık alanın üzerindeki bulutlar dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Kastamonu'da köy yangını
Kastamonu'da köy yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ