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Ekonomi
AA 23.09.2026 03:26

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye küresel büyüme için güçlü bir bölgesel merkez

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldıklarını belirterek, yeni iş birliği ve Türkiye'ye yatırım imkanlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye küresel büyüme için güçlü bir bölgesel merkez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdikleri ABD ziyareti kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Citi organizasyonuyla New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldıklarını kaydeden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Konferansta Türkiye ekonomisinin güçlü ve dirençli yapısını, yatırım ortamımızın sunduğu fırsatları ve küresel yatırımcılar açısından Türkiye'nin sahip olduğu stratejik avantajları ele alarak yeni iş birliği ve Türkiye’ye yatırım imkanlarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bolat, 86 milyonluk dinamik iç pazarı, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişimindeki stratejik konumu, Gümrük Birliği ve geniş tercihli ticaret ağı, nitelikli insan kaynağı, güçlü üretim altyapısı ve gelişmiş lojistik imkanlarıyla Türkiye'nin yatırımcılar için güvenilir ve güçlü bir üretim ve ihracat üssü, küresel büyüme için de güçlü bir bölgesel merkez olduğunu vurguladı.

 

Türkiye'nin küresel yatırımcılar nezdindeki güçlü konumunun artan doğrudan yatırımlarla da kendisini gösterdiğine işaret eden Bolat, 2002'den Temmuz 2026'ya kadar Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırımın 294,7 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin sayısının da 2025 itibarıyla 88 bin 771'e yükseldiğini kaydetti.

"Ticaretimizi daha ileri seviyelere taşımayı amaçlıyoruz"

Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde de önemli bir ivme yakaladıklarına dikkati çekerek, "2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaşan ikili mal ticaretimizi, karşılıklı yatırımlar, üretim ve inovasyon iş birlikleriyle daha ileri seviyelere taşımayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle enerji, yenilenebilir enerji, dijital ekonomi, yapay zeka, ileri teknolojiler, savunma ve havacılık, otomotiv, kimya, ilaç, biyoteknoloji ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere yüksek katma değerli alanlarda Türk ve Amerikan şirketleri için önemli iş birliği imkanları bulunduğunu belirten Bolat, Türkiye'nin güçlü üretim ve ihracat kapasitesi, stratejik konumu, yatırımcı dostu yaklaşımı ve küresel değer zincirlerine entegrasyonuyla yeni ekonomik dönemin sunduğu imkanları değerlendirmeye devam edeceğini aktardı.

Bolat, "Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve iş dünyalarımız arasındaki bağların derinleştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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ABD Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat
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