Türkiye, ICAO denetiminde yüzde 95,45 başarıya ulaştı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) yapılan açıklamaya göre, ICAO Evrensel Emniyet Gözetim Denetim Programı Sürekli İzleme Yaklaşımı (USOAP CMA) kapsamında Yerinde Doğrulama Misyonu (ICVM) denetimi gerçekleştirildi.

16–22 Eylül tarihlerinde yapılan denetimler kapsamında; Mevzuat (LEG), Organizasyon (ORG), Uçuş Operasyonları (OPS) ve Uçuşa Elverişlilik (AIR) alanları yeniden değerlendirildi.

Türkiye, incelenen tüm başlıklarda ICAO Avrupa ve Kuzey Atlantik (EUR/NAT) bölge ortalamasının üzerine çıkarken; mevzuat, uçuş operasyonları ve uçuşa elverişlilik alanlarında yüzde 90'ın üzerinde Etkin Uygulama seviyesi yakaladı.

Denetimin 22 Eylül'deki kapanış toplantısında paylaşılan sonuçlar, Türk sivil havacılık emniyet gözetim sisteminin ve kurumsal kapasitesinin ulaştığı yüksek standardı tescilledi.

Dijital sistemler denetim etkinliğini artırdı

Açıklamada, elde edilen başarıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyon ve desteğiyle yürütülen mevzuat, kurumsal kapasite, teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm çalışmalarının kritik rol oynadığı vurgulandı.

Başta KDM-ORG ve KDM-ERP olmak üzere hayata geçirilen dijital sistemlerin; süreçlerin uçtan uca izlenebilirliğine, veri ve kanıtların bütüncül yönetimine, denetimlerin daha etkin icrasına ve kurumsal karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesine doğrudan katkı sağladığı kaydedildi.

"Hedef, hadiseler gerçekleşmeden önlem almak"

Elde edilen neticenin nihai bir hedef değil, emniyet sistemini daha ileri taşımada önemli bir basamak olduğuna işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Dijitalleşme, veri ve kanıta dayalı gözetim anlayışının daha da geliştirilmesiyle; yalnızca mevcut uyumu sürdüren değil, riskleri önceden tespit eden ve hadiseler gerçekleşmeden önlem alınmasını sağlayan yeni nesil bir sivil havacılık gözetim sisteminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın öncülüğünde, kazanımların kalıcı hâle getirilmesi ve devam eden iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla Türkiye’nin ICAO emniyet gözetim kapasitesi daha da ileri taşınacaktır."

Açıklamada ayrıca, sürece katkı sunan ilgili kurum ve kuruluşlara, sektör paydaşlarına ve özveriyle görev yapan personele teşekkür edildi.