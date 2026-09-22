Rize'de 8 eğitim kurumunda eğitime 1 gün ara verildi

İyidere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, selden etkilenen bölgelerdeki temizlik çalışmaları kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun karar aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ilçede yaşanan selin izlerini silmek için yürütülecek çalışmalar nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü belirlenen eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Karar doğrultusunda eğitime ara verilen okullar şu şekilde sıralandı:

"Vali Yener Neşe Rakıcıoğlu Anaokulu, Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu, Hazar Çaysan İlkokulu ve Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitimi Merkezi."