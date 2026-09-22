TCMB, Papel'in faaliyet iznini iptal etti

Resmî Gazete'de yayımlanan TCMB kararına göre, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 27 Ekim 2022'de verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu iptal kararının, ilgili Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19'uncu maddesi ile 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri uyarınca alındığı bildirildi.