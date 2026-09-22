Kırmızı bültenle aranıyordu, Bodrum'da yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalarda, hakkında 'suç örgütü üyeliği', 'uyuşturucu' ve 'para aklama' suçlarından Fransa yetkili makamlarınca kırmızı bülten çıkarılan Fransa vatandaşı Azed Eddine Trari'nin ilçede olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde şüphelinin, Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 12 Nisan 1988 Fas doğumlu Mouaad Boudhaine adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaport ile hareket ettiği tespit edildi.

Şüphelinin sahte kimlikle kiraladığı otomobille Bodrum'a geldiğini saptayan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19 Eylül’de otomobili Şehit Barış Akay Caddesi üzerinde durdurdu. Araçta yakalanarak gözaltına alınan Azed Eddine Trari, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.