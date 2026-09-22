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TRT Haber 22.09.2026 23:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfezdeki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz

BM 81. Genel Kurulu temasları kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez Ülkeleri Liderleri Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, bölgesel krizlere dikkat çekerek, "Bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaların en kısa zamanda semeresini alırız inşallah. Gayretlerimizle Körfez'deki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfezdeki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından ikili temaslarda bulundu.

Çok sayıda hükümet ve devlet lideri ile görüşen Erdoğan, daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülke liderleri ile düzenlediği zirveye katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfezdeki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz

Zirvenin ardından BM'den Türkevi'ne yürüyerek geçtiği sırada gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, şunları kaydetti;

Bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaların en kısa zamanda semeresini alırız inşallah. Gayretlerinizle körfezdeki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz.

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