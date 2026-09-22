Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfezdeki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından ikili temaslarda bulundu.

Çok sayıda hükümet ve devlet lideri ile görüşen Erdoğan, daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülke liderleri ile düzenlediği zirveye katıldı.

Zirvenin ardından BM'den Türkevi'ne yürüyerek geçtiği sırada gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, şunları kaydetti;

Bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaların en kısa zamanda semeresini alırız inşallah. Gayretlerinizle körfezdeki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz.