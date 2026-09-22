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Gündem
TRT Haber 22.09.2026 21:59

Emine Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda "adaletin sesi" vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM 81. Genel Kurulu’nda yaptığı hitaba ilişkin, "Barışın, insan onurunun ve hakkaniyetin esas alındığı bir dünya için yaptığı güçlü çağrının, uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda "adaletin sesi" vurgusu
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’ndaki hitabına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"#ErdoganTheVoiceOfJustice" (Adaletin Sesi Erdoğan) etiketiyle yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden tüm insanlığa seslendiğini belirten Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu kürsüsünden insanlığa seslendi. Barışın, insan onurunun ve hakkaniyetin esas alındığı bir dünya için yaptığı güçlü çağrının, uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM hitabı dijital platformlarda küresel ölçekte gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM hitabı dijital platformlarda küresel ölçekte gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel sorunlara karşı çözüm önerilerini ve adalet vurgusunu içeren hitabı, uluslararası kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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