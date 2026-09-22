"Fon" soruşturmasında son durum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltındaki şüphelilere ilişkin adli işlemler ile haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılan soruşturmalar kapsamında, Başsavcılığın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

Soruşturmada, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı soruşturmada, böylece yöneticilerin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedeflendi.

Devam eden soruşturmada, 19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınırken, Tezmen ve Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapıldı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan'ın 20 Eylül'de gözaltına alındığı soruşturmada, MASAK'tan talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı.

Bu tespitlerin ardından 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin isimleri ise şöyle sıralandı:

"⁠Berkan Gülen (Satış Müdürü), Celal Yarız (emekli), Furkan Baki (Bilgisayar teknisyeni), Halil İbrahim Ege (Muhasebe uzmanı), İlhan Aygün (İlhan İlaç AŞ yetkilisi), İsmail Ege (Kuassay AŞ yetkilisi), Lütfi Çetinel, ⁠Mehmet Erbey (emekli), Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci (Vitrin kuyumcusu), Salih Can Bülbül (BSO şirket yetkilisi), Samet Çetinel (satış elemanı/danışmanı), Uğur Akkafa, Ramazan Erbey, Selçuk Kahya (Yazılım destek uzmanı)"

Soruşturmadaki yöneticiler, yetkililer ve yakınlarının mal varlığı hareketleri donduruldu

Başsavcılıktan operasyona ilişkin 21 Eylül'de yapılan açıklamada, SPK'nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Bu şirketin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul'le bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldığı kaydedilerek, "Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında, aynı gün ise Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan gözaltına alındı.

SPK tarafından, Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturmada, 22 Eylül'de 15 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu anlaşılırken 14 zanlı yakalandı.

Şirketlerle bağlantılı 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Pusula ile bağlantılı Muhammed Yarız'ın tutuklandığı, 30 şüphelinin gözaltına alındığı, 12 şüphelinin firari konumda bulunduğu, Erdem Bektaş'ın ise cezaevinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Gözaltındaki şüpheliler Abdullah Yusuf Yarız, Ahmet Özcan, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Celal Yarız, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Halil İbrahim Ege, Hamza Kablan, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Müjdat Ede, Murat Keçeci, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ramazan Erbey, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Selim Dağbaşı, Serdar Turhan, Sezai Bekgöz ve Uğur Akkafa'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tera bağlantılı 15 şüpheliye işlem yapıldı

Tera bağlantılı grupta 2 şüphelinin tutuklu, 12 şüphelinin gözaltında, 1 şüphelinin ise firari durumda bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Soruşturmada, Aytuç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin tutuklandığı öğrenildi.

Gözaltında bulunan 12 şüphelinin Abdulkadir Özkan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Bülent Uygun, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erhan Kilimci, Gökhan Ataseven, Haldun Saffet İnal, Kerem Alkin, Nihat Kırmızı, Özdemir Ataseven olduğu öğrenilirken, soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Soruşturmada, Hedef Holding AŞ ve Info Yatırım'la bağlantılı 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, bu kapsamda Namık Kemal Gökalp'in tutuklandığı, Mehmet Ziya Gökalp ile Sibel Gökalp'in gözaltında bulunduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Böylece soruşturma kapsamında adli süreçte yer alan şüpheli sayısının 63 olduğu öğrenildi.