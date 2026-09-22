Duran: Türkiye hakkı ve hakikati savunmaya devam edecek

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından "Adaletin Sesi Erdoğan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kürsüsünden bir kez daha Türkiye'nin adalet, barış ve insan merkezli mesajlarını güçlü bir şekilde tüm dünyaya duyurduğunu vurguladı.

"Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısını yineledi"

Gazze'de yaşanan insanlık dramını en açık ifadelerle uluslararası toplumun gündemine taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olmaya devam edeceklerini vurguladığına dikkati çeken Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Filistin'i henüz tanımayan ülkelere kararlarını gözden geçirme, Filistin'i tanıma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanımız, BM'ye duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi için köklü bir reform iradesine ihtiyaç olduğunu ifade etti. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adaleti ve güveni tam anlamıyla sağlayamayacağını vurgulayarak 'Dünya 5’ten büyüktür' çağrısını bir kez daha yineledi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler kürsüsünde uluslararası hukukun güçlüye ve zayıfa göre değişmediği, açık diplomasinin, bölgesel sahiplenmenin, ortak kalkınmanın ve dayanışmanın esas alındığı daha adil bir küresel düzenin gerekliliğini ortaya koydu."

"Cumhurbaşkanımız hakikati savunmanın öneminin altını çizdi"

İletişim Başkanı Duran, Erdoğan'ın, kasımda Antalya'da ev sahipliği yapacakları COP31 Liderler Zirvesi'nin iklim adaletinin öne çıktığı, finansman ve teknoloji transferine ilişkin taahhütlerin somut adımlara dönüştüğü bir zirve olması temennisini paylaştığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin bugün uluslararası ölçekte güçlü bir çevre seferberliğine dönüştüğünü ifade ettiğini anlatan Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, aile kurumunun ve çocukların korunmasının önemine değinerek, Türkiye'nin bu alandaki güçlü duruşunu kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. Sosyal medyada yaygınlaşan dezenformasyonun toplumsal barış açısından oluşturduğu tehdidi vurgulayarak, hakikati savunmanın öneminin altını çizdi. Yapay zekanın beraberinde getirdiği yeni risklere dikkat çekerek, bu alanda uluslararası düzeyde ortak bir hukuki çerçevenin oluşturulması ve BM çatısı altında yürütülen düzenleme çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine işaret etti. Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye'den Ukrayna'ya, Kıbrıs'tan Kafkasya'ya, Afrika'dan Asya'ya, yapay zekadan dezenformasyonla mücadeleye kadar birçok başlıkta Türkiye'nin barış, istikrar, diyalog ve ortak çözümden yana yaklaşımını dünyayla paylaştı. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi önümüzde iki yol var: Korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği büyütmek ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği birlikte inşa etmek. Türkiye'nin tercihi bellidir: Daha adil bir dünya ve daha güçlü bir uluslararası sistem. İnsanlığın ortak geleceği için Türkiye sözünü söylemeye, hakkı ve hakikati savunmaya devam edecek."