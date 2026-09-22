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Türkiye
AA 22.09.2026 20:37

KKTC'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KKTC’nin tanınması ve Kıbrıs Türk halkına yönelik ambargoların kaldırılması yönündeki çağrısı için teşekkür etti.

KKTC'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

KKTC Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Bakan Ertuğruloğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki açıklamalarına dair ifadelerini paylaştı.

Ertuğruloğlu, ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'nda, KKTC'nin tanınması çağrısını yinelemesinin, egemen eşit, iki devletli çözümü öngören yeni Kıbrıs politikasının ve haklı davasının uluslararası alanda emin adımlarla ilerlediğinin en güçlü göstergesi olduğunu belirtti.

Tahsin Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, BM Genel Kurulu'nda son 5 yıldır, devletimiz KKTC’nin resmen tanınması, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan haksız ve gayriinsani ambargoların derhal kaldırılması ve uluslararası toplumun, KKTC ile doğrudan işbirliği geliştirmesi yönündeki kararlı duruş ve tarihi çağrısını yinelemesinden dolayı en derin şükranlarımı sunuyorum.

Kıbrıs Türk halkı olarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de her zaman garantörümüz ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir fikir ve eylem birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz."

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