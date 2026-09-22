Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.09.2026 20:58

Filistin’in BM Daimi Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasını paylaştı

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına "Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var." ifadeleriyle karşı çıktığı BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasını paylaştı.

Filistin’in BM Daimi Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasını paylaştı

Filistin'in BM Daimi Temsilciliği'nin X sosyal medya platformundaki hesabından, Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki soykırımı ile işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimci terörüne geniş yer verdiği ve Filistin Devleti'nin tanınması çağrısında bulunduğu BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından bazı bölümleri alıntılandı.

Paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımına dikkat çeken Erdoğan'ın "Gazze, bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze, çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır." ifadelerine yer verildi.

Filistin BM Daimi Temsilciliği paylaşımında, Filistin Devleti’nin tanınması çağrısının yanısıra Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın üst üste iki yıldır BM Genel Kurulu'na katılamamasının Filistinlilere yapılmış bir haksızlık olduğunu söyleyen Erdoğan'ın şu sözlerine de yer verdi:

"Bilinmesini isterim ki, Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler, tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak, Filistin halkının mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, bugün bir kez daha Filistin Devleti'ni henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum."

Erdoğan konuşmasında Gazze Şeridi'nde soykırımın yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin "Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Filistin Devleti Birleşmiş Milletler Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki güvenlik anlaşması New York'ta imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:24
MIKTA'dan "yeni yaklaşım" çağrısı
21:07
Yarış yapan motosikletlilere 626 bin lira ceza kesildi
21:05
Türkiye'den insani yardım alanındaki yanlış ve zararlı söylemlere tepki
21:09
Samsun'da saman depolarında yangın
20:53
Duran: Türkiye hakkı ve hakikati savunmaya devam edecek
20:38
KKTC'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden 16'ncı kez dünyaya seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden 16'ncı kez dünyaya seslendi
FOTO FOKUS
Denizlerde yerli ve milli güç: Bayraktar TB3'ten başarılı sonoboy atışı
Denizlerde yerli ve milli güç: Bayraktar TB3'ten başarılı sonoboy atışı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ