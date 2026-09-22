Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, kriz ihtimaline karşı pirinç ve reçel stokladığını belirtti

Sikorski, Polonya'da yayımlanan Fakt gazetesine verdiği röportajda, olası bir kriz durumuna ilişkin soruları yanıtladı.

Evinde pirinç stokladığını belirten Sikorski, ayrıca el pompası ve kendi bahçesindeki meyvelerden yaptığı reçelleri bulundurduğunu ifade etti.

Sikorski, güvenlik talimatlarını ve evinin yakınındaki sığınma yerinin nerede olduğunu bildiğini söyledi.

Herkesin pansuman yapmayı bilmesi gerektiğini vurgulayan Sikorski, bunun barış zamanında da işe yaradığını kaydetti.

"Devlet vatandaşlara hazırlıklı olmalarını söylüyorsa bunu dinlemek zara vermez"

Polonyalılara tahliye çantası hazırlamalarını tavsiye edip etmediği sorusunu yanıtlayan Sikorski, devlet vatandaşlara hazırlıklı olmalarını söylüyorsa bunu dinlemenin zarar vermeyeceğini dile getirdi.

Sikorski ayrıca ülkede hastanelere, finans sistemine ve devlet yapılarına yönelik siber saldırılar yaşandığını, son dönemde saldırıların sayısının arttığına dikkati çekti.

Sikorski, Rusya ile NATO arasında silahlı çatışmanın ne zaman yaşanabileceğini yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bildiğini söyledi.

NATO'nun savunma amaçlı bir ittifak olduğuna değinen Sikorski, gerçek bir silahlı çatışma istemediklerini ve bunu başlatmayacaklarını ancak Putin'in daha önce Gürcistan ve Ukrayna'ya yaptığını yapması durumunda caydırıcılık için hazır olmaları gerektiğini ifade etti.

Sikorski, Rusya'ya aynı şekilde karşılık vermek yerine, NATO ve Polonya'nın Rusya'ya daha büyük zarar verecek adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın operasyon, provokasyon ve sahte bayrak operasyonlarını standart olarak gördüğünü söyleyen Sikorski, hazırlıklı olmaları, provokasyonda bulunmamaları ancak dirençli olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.