Çok Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.09.2026 18:53

AB ülkeleri Rusya yaptırımlarını 3 yıl uzatıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, iş insanları Alişer Usmanov ile Mihail Fridman’ın yaptırım listesinden çıkarılması, 3 binden fazla kişi ve kuruluşa yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin ise 36 ay uzatılmasında anlaştı.

AB ülkeleri Rusya yaptırımlarını 3 yıl uzatıyor

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Rusya'ya yönelik yaptırım çerçevesinin yenilenmesini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantıda, 3 binden fazla kişi ve kuruluşa uygulanan yaptırımların gelecek 36 ay boyunca yürürlükte tutulması, iş insanları Usmanov ve Fridman'ın listeden çıkarılması üzerinde uzlaşmaya varıldı.

Slovakya ve Fransa, demir-çelik, madencilik, bakır, çimento, telekomünikasyon, teknoloji ve medya sektörlerinde yatırımları bulunan Özbek ve Rus milyarder Alişer Usmanov'un yaptırım listesinden çıkarılmasını talep ediyordu.

Lüksemburg ise dondurulan varlıklarının serbest bırakılması için hukuki süreç başlatan Rus ve İsrail vatandaşı milyarder Fridman’ın yaptırım listesinden çıkarılmasını istiyordu. Fridman'ın bankacılık, enerji, telekomünikasyon, sağlık ve perakende alanlarında faaliyetleri bulunuyor.

Letonya çekimser kaldı

Letonya, söz konusu iş insanlarının yaptırım listesinden çıkarılmasına karşı çıkıyor ve kararı veto ediyordu.

Son oylamada Letonya'nın çekimser kalmasıyla üye ülkeler karar alabildi.

Resmi karar, üye ülkelerin yazılı süreci tamamlamalarının ardından açıklanacak.

AB'nin bireysel yaptırımları kapsamında, listede yer alan kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruluyor. Ayrıca bireylere seyahat yasağı uygulanıyor.

AB'nin Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımlarının devamı için 27 üye ülkenin oy birliği gerekiyor ve yaptırımlar normal şartlarda 6 aylık dönemler halinde uzatılıyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Rusya Letonya
Sıradaki Haber
Filistin: BM toplantılarında halkımızı koruyacak kararlar alınmasını istiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:16
Türkiye'nin 2040 enerji rotası belli oldu: 300 milyar dolarlık yatırım hamlesi
20:02
ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki güvenlik anlaşması New York'ta imzalandı
19:46
İran, Hürmüz Boğazı'nda "geçiş düzenlemelerine" uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor
19:44
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, kriz ihtimaline karşı pirinç ve reçel stokladığını belirtti
19:38
Türkiye ve 3 ülke, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara tepki gösterdi
19:34
BM'de Filistin görüşülürken katil İsrail Gazze'de 2 kişiyi daha katletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden 16'ncı kez dünyaya seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden 16'ncı kez dünyaya seslendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları New York'ta dev ekranlarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları New York'ta dev ekranlarda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ