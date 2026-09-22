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Gündem
TRT Haber 22.09.2026 19:27

Enver Altaylı'ya "görevli savcıya tehdit" suçundan yeni soruşturma

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Enver Altaylı hakkında, ifadesi sırasında savcıyı tehdit ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine karşı tehdit" suçundan yeni bir soruşturma başlatıldı.

Enver Altaylı'ya "görevli savcıya tehdit" suçundan yeni soruşturma

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kaşif Kozinoğlu’nun "kasten öldürülmesi" şüphesiyle başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.

FETÖ üyeliği suçundan hükümlü olan ve soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere bugün Silivri Adliyesi’ne götürülen şüpheli Enver Altaylı, savcılık işlemleri sırasında skandal ifadeler kullandı.

Savcıyı hedef aldı

Edinilen bilgiye göre Altaylı, ifadesini alan Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik, "Kendine dikkat et, daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklinde tehdit içerikli söylemlerde bulundu.

Bu tutumu üzerine Altaylı hakkında, "kamu görevlisine karşı tehdit" suçundan resen yeni bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında bugün tutuklanmıştı

Daha önce sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alınamayan Enver Altaylı, gerekli işlemlerin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılıkça "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Altaylı, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma süreci, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümündeki şüphelerin aydınlatılması amacıyla titizlikle yürütülüyor.

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