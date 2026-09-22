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Gündem
TRT Haber 22.09.2026 18:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki saldırıya ilişkin geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin, yaralanan öğrencilere ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki saldırıya ilişkin geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Bu sabah Manisa’mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Saldırıya ilişkin yürütülen sürece dair de bilgi veren Erdoğan, "Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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