Manisa'daki saldırı sonrası 92 hesaba erişim engeli

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'da okul binası dışında, öğrencilerin güzergahı üzerinde yaşanan olayın ardından bazı sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız içeriklerin paylaşıldığı belirlendi.
İletişim Başkanlığı ile koordineli şekilde yürütülen incelemeler sonucunda, dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan 92 X (eski adıyla Twitter) hesabı tespit edildi.
Söz konusu hesapların "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediğinin belirlenmesi üzerine, harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, toplumda infial yaratmayı amaçlayan ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunan 92 hesabın erişimine engel getirildi.