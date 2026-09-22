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Gündem
TRT Haber/AA 22.09.2026 17:21

Emine Erdoğan: Dünyamızı ve çocuklarımızı korumak sınırları aşan bir dayanışmayı gerekli kılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "İklim krizinin karşısında dünyamızı, dijital çağın riskleri karşısında çocuklarımızı korumak, sınırları aşan bir dayanışmayı ve geleceğe karşı ortak bir sorumluluğu gerekli kılıyor" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla geldikleri New York'ta ilk gün katıldığı etkinliklere ilişkin video paylaştı.

NSosyal hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, paylaşımında "İklim krizinin karşısında dünyamızı, dijital çağın riskleri karşısında çocuklarımızı korumak, sınırları aşan bir dayanışmayı ve geleceğe karşı ortak bir sorumluluğu gerekli kılıyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda ise Emine Erdoğan'ın katıldığı New York İklim Haftası açılış etkinliği ile "Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek-Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" etkinliğinden görüntüler yer aldı.

Videoda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın birlikte katıldıkları "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğinden görüntülere de yer verildi.

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