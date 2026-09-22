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Gündem
TRT Haber 22.09.2026 16:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta yoğun diplomasi trafiği
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, New York’taki temaslarının ilk gününde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü açıkladı.

Duran'ın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkevi’nde devlet ve hükümet başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşme ve kabullerde ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Ayrıca Türkiye’nin barış, istikrar ve diyalog temelindeki yaklaşımı muhataplarla paylaşıldı.

Günün son programında “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin ikinci yüzyılına girerken iş birliğinin yeni alanlarda geliştirilmesine yönelik yaklaşımını ortaya koydu.

Duran açıklamasında, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, çok yönlü diplomasi anlayışıyla, uluslararası meselelerde diyaloğu önceleyen, küresel barışa katkı sunmayı esas alan çizgisini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

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ABD Birleşmiş Milletler Burhanettin Duran Recep Tayyip Erdoğan
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