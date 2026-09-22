Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları, maktul Esen'in ailesi ve başka bir davada tutuklu yargılanan sanık Uygun hazır bulundu.

Avukat Umur Yıldırım, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını, hükümle beraber tutuklanmasını ve fuhuş suçundan da hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl hapisle cezalandırılmasına, "eziyet etme" suçundan ise beraatine karar verdi.

Cansız bedeni bulunmuştu

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingir çağrılması sonrası kadının cesediyle karşılaşmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Hazırlanan iddianamede, Esen'in ölümüne ilişkin sanık Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması istenmişti.