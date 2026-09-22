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Türkiye
AA 22.09.2026 16:43

Ankara'da halk sağlığını tehlikeye atan 1333 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda halk sağlığını tehlikeye düşüren 1333 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi.

Ankara'da halk sağlığını tehlikeye atan 1333 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu H.A.'nın iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığı tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iş yerinde yapılan aramada, halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 1333 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edilirken, konu hakkında adli işlemler başlatıldı.

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