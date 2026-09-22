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Türkiye
AA 22.09.2026 16:22

Eski DHMİ yöneticisi Mehmet Cemil Acar tutuklandı

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yöneticisi Mehmet Cemil Acar, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı.

Eski DHMİ yöneticisi Mehmet Cemil Acar tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan dün gözaltına alınan şüpheli Mehmet Cemil Acar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince üzerine atılı suçtan tutuklandı.

Soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporunda, şüphelinin DHMİ'de Daire Başkanı ve müşavir olarak görev yaptığı dönemde, yasal gelirinin çok üzerinde çeşitli illerde ve değerli konumlarda çok sayıda gayrimenkul edindiği tespiti yer aldı.

Acar'ın, görev yaptığı süre içerisinde maaş olarak elde ettiği gelirin çok üzerinde gayrimenkul edindiği, bu mal varlığının kaynağına ilişkin açıklayıcı bir beyanda bulunamadığı belirtildi.

Bilirkişi incelemesinde, şüphelinin yasal geliri ile tespit edilen mal varlığı arasındaki haksız miktarın 223 milyon 795 bin 333 lira olduğu kaydedildi.

Dosyada yer alan ifadelerde ise O.E. isimli şahsın, şüphelinin görevde olduğu sırada yapması gereken işleri geciktirmek suretiyle birçok kişiden para ve başka mallar temin ettiği yönünde beyanda bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile "rüşvet/irtikap" suçlamaları kapsamında genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

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