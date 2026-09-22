Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saat içerisinde Kastamonu'nun kuzeyiyle Sinop'ta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kastamonu Valiliği'nden uyarı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre 23 Eylül Çarşamba günü gece saatlerinde kuzey kesimlerde yerel ve kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışların 24 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini yitireceği aktarılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.