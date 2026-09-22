Bakan Çiftçi: 3 çocuğumuz yoğun bakımda, 1 çocuğumuz taburcu edildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'da okul yakınında gerçekleşen saldırı ile ilgili konuştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'da açıklama yapıyor. https://t.co/WemEwgfqky — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 22, 2026

Bakan Çiftçi'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz, çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuzdan 3 tanesini hastanemizde az önce burada, ziyaret ettik. Bunların durumu gayet iyi. 3 tane çocuğumuz da şu anda ameliyatta, onların da ameliyatları devam ediyor. Ben öncelikle yaralanan bütün çocuklarımıza hayırlı şifalar diliyorum. Çocuklarımıza, ailelerimize, aziz milletimize, Millî Eğitim camiamıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bu vesileyle."

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