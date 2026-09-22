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Gündem
AA 22.09.2026 14:33

Bakan Bayraktar, Kanada Dışişleri Bakanı ve AtkinsRealis Üst Yöneticisi ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve AtkinsRealis Üst Yöneticisi (CEO) Ian L. Edwards ile görüştüğünü belirtti.

Bakan Bayraktar, Kanada Dışişleri Bakanı ve AtkinsRealis Üst Yöneticisi ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede başta nükleer enerji olmak üzere temiz enerji teknolojileri alanındaki potansiyel iş birliklerini ve yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini kaydetti.

"Temaslarımızı, karşılıklı faydaya dayalı stratejik adımlarla kararlılıkla sürdüreceğiz"

Daha önce Toronto'da nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan Mutabakat Zaptı ile Ankara'da gerçekleştirdikleri verimli temasların ardından başlattıkları bu güçlü iş birliği sürecini somut adımlarla çok daha ileriye taşıma kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiklerini belirten Bayraktar, "Türkiye'nin enerji sepetini çeşitlendirmek ve enerjide tam bağımsızlığa ulaşmak için uluslararası alandaki temaslarımızı, karşılıklı faydaya dayalı stratejik adımlarla kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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ABD Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kanada
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