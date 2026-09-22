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Dünya
AA 22.09.2026 15:00

Litvanya Başbakanı, Rusya’nın ülkesine saldırması halinde karşılık vereceklerini bildirdi

Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius, Rusya kaynaklı tehditler karşısında ülkesinin tahliye planları hazırladığını, saldırıya uğramaları halinde karşılık vereceklerini söyledi.

Litvanya Başbakanı, Rusya’nın ülkesine saldırması halinde karşılık vereceklerini bildirdi

Sinkevicius, BBC'nin Newsnight programına verdiği röportajda, Litvanyalıların Rusya tarafından sürekli tehdit altında hissettiklerini, bunun nedenleri arasında ülkenin hava sahasına giren insansız hava araçlarının (İHA) bulunduğunu ifade etti.

Litvanya'nın saldırıya uğraması durumunda karşılık vereceklerini ve çatışmaya gireceklerini belirten Sinkevicius, farklı senaryolara yönelik planlar yaptıklarını kaydetti.

Sinkevicius, bu senaryolardan birinin yaşlı vatandaşların şehirlerden sorunsuz şekilde çıkarılması ve trafik sıkışıklığının önlenmesi olduğunu aktardı.

Çeşitli senaryolar üzerinde düşündüklerini belirten Sinkevicius, “Somut tehditlerle karşı karşıyayız. Bunlar her gün yaşanmıyor ancak bunları deneyimliyoruz ve bu bizim için gerçek.” ifadelerini kullandı.

Litvanya'da son bir yılda çok sayıda olay yaşandı

Litvanya'da son bir yılda “hibrit saldırılar” olarak nitelendirilen çok sayıda olay yaşanırken, ülke bu olaylardan komşusu ve Rusya'nın yakın müttefiki Belarus'u sorumlu tutuyor.

Litvanya’nın başkenti Vilnius'taki havalimanında uçuşlar, dün gece havalimanı işletmecisinin “Belarus tarafından gerçekleştirilen hibrit saldırı” olarak nitelendirdiği balonlara benzeyen cisimler nedeniyle aksadı.

Öte yandan, Litvanya'ya Belarus üzerinden 15 Eylül gecesi giren bir İHA, Kruonis Hidroelektrik Santrali yakınındaki Kaisiadorys bölgesinde NATO'nun Siauliai'deki hava üssünde konuşlu İtalya savaş uçakları tarafından düşürülmüştü.

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