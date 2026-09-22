BM: Yemen'de 130 binden fazla kişi yerinden edildi

Baloch, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, ordu ile Husiler arasındaki çatışmaların devam ettiği Yemen'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de şiddetlenen çatışmaların daha büyük çaplı kitlesel yerinden edilmelere yol açabileceğini kaydeden Baloch, giderek artan sayıda insanın hem ülke içinde yerinden edilmesinin hem de Cibuti, Somali ve diğer ülkelere kaçmasının beklendiği konusunda uyarı yaptı.

Baloch, "Yemen'deki çatışmalar birçok cepheye yayılarak hızla büyüyen bir yerinden edilme krizini tetikliyor, eylül başından bu yana 130 binden fazla insanın evlerini terk etmesine neden oldu. Çatışmaların yükünü siviller çekmeye devam ediyor." dedi.

Şu ana kadar 28 kişinin hayatını kaybettiği en az 110 vakanın bildirildiğini kaydeden Baloch, güvenlik sorunları ve erişim kısıtlamalarının yardım çalışmalarını halihazırda sekteye uğrattığı bir dönemde, kayıp ve yerinden edilme sayılarının artması ve insani ihtiyaçların derinleşmesi endişesi yaşandığını belirtti.

Baloch, toplam yerinden edilme vakalarının yüzde 60'ından fazlasının gerçekleştiği Taiz'in krizin merkez üssü olmaya devam ettiğini söyledi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.