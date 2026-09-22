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Dünya
AA 22.09.2026 15:05

Soykırımcı Netanyahu, kendisine "savaş suçlusu" diyen Mamdani'yi tehdit etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye gidecek olan soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisine "savaş suçlusu" dediği için New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi tehdit etti.

Soykırımcı Netanyahu, kendisine "savaş suçlusu" diyen Mamdani'yi tehdit etti

Netanyahu, sosyal medya hesabından, "Mamdani, BM'ye seni ifşa etmeye geliyorum" tehdidiyle bir video mesaj yayımladı.

Hamas'ı desteklediği iddiasıyla eleştirdiği Mamdani'nin New York'taki Yahudilere karşı isyanları ve kargaşayı kışkırttığını ileri süren Netanyahu, "BM'ye geliyorum. Senin hakkında gerçekleri söyleyeceğim." tehdidinde bulundu.

"Soykırım mimarı ve savaş suçlusu"

Mamdani, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin, tutuklamaya yönelik bağımsız yasal yetkileri bulunmadığını ancak federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini vurgulamıştı.

Netanyahu'yu "soykırım mimarı" şeklinde niteleyerek New York'ta yerinin olmadığını kaydeden New York Belediye Başkanı, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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