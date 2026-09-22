Parçalı Bulutlu 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.09.2026 14:15

Avrupa'da doğal gaz fiyatları üç haftanın en düşük seviyesinde

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, ABD-İran haberlerinin ardından megavatsaat başına 70 euronun altına düşerek son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları üç haftanın en düşük seviyesinde

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı pazartesi gününü 73,25 eurodan kapattı.

Fiyatlar, bugün saat 13.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,6 azalarak 69,15 euroya geriledi.

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı'na göre, İran, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve diplomasiye dönmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmaya hazır olduğunu Washington'a iletti.

İsmi açıklanmayan İranlı bir hükümet yetkilisi, teklifin arabulucular aracılığıyla ABD'ye ulaştırıldığını ve iki ülke arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılmasının önerildiğini söyledi.

Öte yandan, Asya'da LNG talebinin, özellikle Çin ve Japonya'da zayıf seyretmesi de fiyatları aşağı yönlü baskılayan bir unsur oldu.

Depolardaki doluluk geçen yılın altında

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 69,94 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl bu oran yüzde 81,85 seviyesindeydi.

Norveç'in doğal gaz ihracatı ise bakım çalışmaları nedeniyle kısıtlı seyretmeye devam ediyor. Ülkenin doğal gaz ihracat kapasitesinin, Avrupa'da kış öncesi talebin arttığı döneme hazırlık amacıyla yürütülen planlı bakım çalışmaları nedeniyle eylül sonuna kadar yaklaşık yüzde 20 azalması bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük doğal gaz üreticisi olan Norveç, kıtanın doğal gaz talebinin yüzde 30'dan fazlasını karşılıyor.

Analistler, Avrupa'da önümüzdeki iki haftada beklenen sıcak hava nedeniyle ısınma amaçlı doğal gaz talebinin azalacağını ve bunun fiyatlardaki düşüşü destekleyeceğini öngörüyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Doğal gaz
Sıradaki Haber
Litvanya: ABD askerleri Litvanya'ya konuşlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında 5 şüpheli adliyede
15:06
Soykırımcı Netanyahu, kendisine "savaş suçlusu" diyen Mamdani'yi tehdit etti
15:02
Litvanya Başbakanı, Rusya’nın ülkesine saldırması halinde karşılık vereceklerini bildirdi
15:09
BTÜ'den çevre dostu ambalaj projesi: Gıda atıkları ambalaja dönüştürülecek
14:59
ABD Başkanı Trump, mühimmat stokunun azaldığına yönelik iddiaları reddetti
14:56
SPK, pay geri alımlarında bedel üst sınırını kaldırdı
"Efelerin Efesi" Yörük Ali Efe, vefatının 75. yılında anılıyor
"Efelerin Efesi" Yörük Ali Efe, vefatının 75. yılında anılıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları New York'ta dev ekranlarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları New York'ta dev ekranlarda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ