Belçika'da dizelin litre fiyatı rekor kırdı

Belçika Ekonomi Bakanlığı, 22 Eylül itibarıyla ülkedeki çeşitli yakıt türlerinde uygulanacak yeni tavan fiyatları açıkladı.

Buna göre, dizel (B7) litre fiyatı bugünden itibaren 3,3 sent artışla 2,501 euro oldu. Böylece motorin fiyatı, 9 Nisan'da kaydedilen 2,489 euroluk önceki rekoru geride bıraktı.

Yüzde 10'a kadar biyodizel içeren B10 motorinin azami litre fiyatı da 3,4 sent artarak 2,493 euroya çıktı.

Isınma amacıyla kullanılan dizel yakıtın litre fiyatı ise 2 bin litrenin altındaki siparişlerde 1,6217 euroya, bu miktarın üzerindeki siparişlerde de 1,5812 euroya ulaştı.

Belçika'da akaryakıt fiyatlarında uygulanan tavan fiyat kapsamında, Ekonomi Bakanlığı her gün akaryakıt için uygulanabilecek maksimum fiyatları kamuoyu ile paylaşıyor. Benzin istasyonları belirlenen fiyatların üzerine çıkamıyor.

Hürmüz ve Babulmendeb Boğazlarındaki taşımacılık sorunları ile Suudi Arabistan'ın petrolü Kızıldeniz'e ulaştırmak için kullandığı Doğu-Batı Boru Hattı'nın saldırılardan zarar görmesi, brent petrolün varil fiyatını son günlerde 100 doların üzerine çıkarmıştı.

Orta Doğu’dan yapılan motorin ihracatı mart-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yarı yarıya azalarak günlük ortalama 800 bin varile geriledi.

Avrupa'daki motorin vadeli işlem fiyatları da yıl başından bu yana iki kattan fazla arttı.