AK Parti Sözcüsü Çelik: Evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Turgutlu'da öğrencileri hedef alan menfur saldırıyı lanetlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır. Güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır. Olayın hassasiyeti gereği, evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz. Yaralı evlatlarımıza acil şifalar, ailelerimize ve Turgutlu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."