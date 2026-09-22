Çok Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.09.2026 14:03

AK Parti Sözcüsü Çelik: Evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Turgutlu'da öğrencileri hedef alan menfur saldırıyı lanetlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır. Güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır. Olayın hassasiyeti gereği, evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz. Yaralı evlatlarımıza acil şifalar, ailelerimize ve Turgutlu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ETİKETLER
Ömer Çelik AK Parti
Sıradaki Haber
Bakan Kurum BM’de COP31 eylem gündemini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:02
İran'ın "ABD'nin baskıları kaldırması halinde Hürmüz'ü 7 gün içinde açacağını" ABD'ye ilettiği öne sürüldü
14:11
Kozinoğlu soruşturması sürüyor: Enver Altaylı ifade için adliyeye getririldi
14:15
Litvanya: ABD askerleri Litvanya'ya konuşlanacak
14:01
Bakan Kurum BM’de COP31 eylem gündemini açıkladı
13:53
Avustralya, F-35 savaş uçağı parçalarının yanlışlıkla Hong Kong'a yönlendirildiğini doğruladı
14:05
Belçika'da dizelin litre fiyatı rekor kırdı
İkinci etap restorasyonu tamamlanan Çorum Kalesi, kent turizmine hizmet edecek
İkinci etap restorasyonu tamamlanan Çorum Kalesi, kent turizmine hizmet edecek
FOTO FOKUS
Freni patlayan minibüsün taksiyi sürüklediği anlar kamerada
Freni patlayan minibüsün taksiyi sürüklediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ