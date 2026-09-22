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Gündem
TRT Haber 22.09.2026 13:57

Bakan Kurum BM’de COP31 eylem gündemini açıkladı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “COP31 Eylem Gündemimizin amacı açıktır; ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim. Uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım” dedi.

Bakan Kurum BM’de COP31 eylem gündemini açıkladı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM’de COP31 Eylem Gündemi’ni uluslararası kamuoyuna deklere etti.

‘Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon’ ilkeleri üzerine konumlandırılan COP31 Eylem Gündemi’nin 10 öncelikli teması, 6 küresel hedefi, 11 girişimi ve 13 destekleyici çıktısını detaylı olarak UNFCCC’ye taraf ülkelerin temsilcilerine anlatan COP31 Başkanı Murat Kurum, “COP31 Eylem Gündemimizin amacı açıktır; ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim. Uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım” dedi.

Bakan Kurum BM’de COP31 eylem gündemini açıkladı

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Murat Kurum COP31
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