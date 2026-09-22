Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden Gazze açıklaması

Türkiye, BAE, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, Gazze'deki Kapsamlı Plan'ın ikinci aşamasına geçilmesine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, bakanların Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 81. Oturumu kapsamında ABD'nin New York kentinde bir araya geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlar, Gazze’de süregelen insani acılardan derin endişe duyduklarını ifade etmekte ve İsrail'e, insani yardımlar ile erken toparlanma malzemelerinin derhal, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve kritik altyapının rehabilitasyonunu kolaylaştırmak da dahil olmak üzere, Kapsamlı Plan'ın birinci aşaması dahilinde bekleyen taahhütlerini derhal yerine getirme çağrısında bulunmaktadırlar."

Ateşkesin korunmasının ve tüm ihlallerin sona erdirilmesinin zorunluluğuna dikkat çekilen açıklamada, Yol Haritası'nın Kapsamlı Plan'ın ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu ve Plan'ın ikinci aşamasının ilerletilmesi için uygulama çerçevesi sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, bu aşamanın İsrail'in tam çekilmesiyle eş zamanlı olarak silahların teslim edilmesini, Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) konuşlandırılmasını, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) Gazze Şeridi genelinde sorumluluklarını üstlenmesini ve Gazze genelinde Erken Toparlanma ve Yeniden İnşa çalışmalarının başlatılmasını içerdiği kaydedildi.

Bakanların tüm tarafları, kendileriyle ilgili taahhütlerini iyi niyetle ve gecikmeksizin yerine getirme çağrısı yaptığı açıklamada, "Bakanlar, Filistin halkının ana vatanlarından sürülmesini veya zorunlu göçe tabi tutulmasını ya da İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nın mülki veya demografik yapısının değiştirilmesini amaçlayan her türlü teşebbüsü kesin bir dille reddettiklerini yinelemektedirler." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bakanların hız kazanan yerleşim genişlemeleri, topraklara el konulması, Filistinlilerin evlerinin yıkılması, yerleşimci şiddeti ve terörü ile zorunlu göç dahil olmak üzere, İsrail kontrolünü ve ilhakını pekiştirmeyi amaçlayan yasa dışı önlemleri kınadığı ve bunların derhal geri alınması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Bakanların, Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunu baltalayan önlemlerden duydukları ciddi endişeyi ifade ettiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlar, yasa dışı İsrail yerleşim faaliyetleriyle mücadele etmek amacıyla, yerleşimlerle ticareti durdurmaya yönelik tedbirleri de içerecek şekilde İngiltere tarafından atılan son adımların yanı sıra daha geniş kapsamlı ulusal ve Avrupa düzeyindeki çabaları memnuniyetle karşılamakta; yerleşim genişlemesini sona erdirmek ve yerleşimci şiddetinin hesabının sorulmasını sağlamak amacıyla daha etkili önlemler alınması çağrısında bulunmaktadırlar."

Açıklamada, Gazze'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak kalması gerektiği vurgulandı.

Kapsamlı Plan'ın uygulanması, egemen bir Filistin Devleti'nin gerçekleştirilmesi sürecine katkıda bulunmalı

Açıklamada, bakanların Kapsamlı Plan'ın uygulanmasının, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yeniden birleşmesi ile Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının kullanılmasına ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi suretiyle başkenti Doğu Kudüs olan egemen, sürdürülebilir ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin gerçekleştirilmesine yönelik güvenilir ve geri döndürülemez bir sürece katkıda bulunması gerektiğini yeniden teyit ettiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinin takdir edildiği ve Kapsamlı Plan'ın uygulanmasının sağlanmasında ABD'nin rolünün altı çizilen açıklamada, İsrail de dahil olmak üzere tüm tarafların taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak ve Yol Haritası'nın uygulanmasının önündeki engelleri aşmak için ABD'nin kararlı ve aktif katılımının sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, sahada kaydedilecek somut ilerlemenin, Barış Kurulu'nun güvenirliği ile Plan'ın otoritesini güçlendireceği ve ciddi şekilde ihtiyaç duyulan ivmeyi yaratacağı vurgulandı.

Ayrıca, açıklamada bakanların Kapsamlı Plan'ın ve Yol Haritası'nın tam olarak uygulanmasını ilerletmek, Filistin halkının acılarını hafifletmek, kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma haklarını hayata geçirmek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için ABD, Barış Kurulu, Filistin Yönetimi ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını yeniden teyit ettikleri belirtildi.