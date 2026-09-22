Guterres'ten "Gazze" mesajı: Hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı

Guterres, BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Antonio Guterres, dünyadaki fay hatlarının genişlediğini, "çatlakların kanyonlara dönüştüğünü" söyledi.

BM Genel Sekreteri, "Siviller hedef alındı, insan hakları ayaklar altına alındı, açlık silah olarak kullanıldı, insani yardım çalışanları öldürüldü, uluslararası hukuk bir kenara atıldı, jeopolitik bölünmeler derinleşti ve eşitsizlikler şiddetlendi. Güven zedelendi. İklim krizi uzak bir uyarı olmaktan çıkıp günlük bir gerçekliğe dönüştü ve yapay zeka, onu yaratanları bile hazırlıksız yakalayacak bir hızla ilerledi." ifadelerini kullandı.

Guterres, 21. yüzyıldaki ilk büyük güç sınavının barış ve güvenlik olduğunu belirterek, "Barış, çatışmanın yokluğundan çok daha fazlasıdır. Gücün hukuk tarafından dizginlenmesidir. BM Şartı'nda ifade edildiği gibi, kaba kuvvetin kimin hayatının, haklarının ve geleceğinin önemli olduğuna dair nihai hakem olamayacağının kabul edilmesidir." diye konuştu.

Gazze ve Batı Şeria'ya dikkat çekti

Antonio Guterres, "Görev sürem boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı." ifadelerini kullanarak İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri ayrıca, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddeti, yerinden etme politikaları ve yerleşim yerlerini genişletmesi, barışa giden yolu yerle bir ediyor ve etnik temizlik hayaletini hortlatıyor. İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olup gitmesine izin veremeyiz." dedi.