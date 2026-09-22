İran Dışişleri Bakanı "güvenlik tehditleri" nedeniyle New York'ta ek koruma talep etti

ABD basınında paylaşılan ABD Dışişleri Bakanlığına ait belgeye göre, ABD Diplomatik Güvenlik Servisi, Arakçi'ye New York'taki ziyareti süresinde koruma sağlayacak.

İran'ın BM Daimi Temsilciliğine hitaben ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 18 Eylül tarihli belgede, Diplomatik Güvenlik Servisi'nin, İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin 17 Eylül tarihli diplomatik notası üzerine İranlı bakana yönelik tehditleri incelediği ve Arakçi'ye koruma ekibi sağlayacağı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere dün New York'a gitmişti. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da sabah saatlerinde Tahran'dan New York'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Pezeşkiyan, yarın BM Genel Kurulu'na hitap edecek.