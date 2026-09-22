ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'den "savaşı sonlandırmasını" istedi

Trump, BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'ne geldi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Trump, "CNN'in kendisi hakkında haber yapmak üzere orada bulunmasına" şaşırdığını söyledi.

CNN'in orada olmaması gerektiğini kaydeden Trump, "Beni haber yapmak için burada olmamalısınız. Beni haber yapmayacağını söylemiştiniz." dedi.

Trump, daha sonra BM'de bulunmanın kendisi için bir "onur" olduğunu ve büyük bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, "Ülkemiz gerçekten, gerçekten çok iyi gidiyor." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mesajı olup olmadığını sorması üzerine ise Trump, "Savaşı sonlandır." yanıtını verdi.