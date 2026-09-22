Parçalı Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.09.2026 17:29

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'den "savaşı sonlandırmasını" istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "savaşı sonlandır" mesajı verdi.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'den "savaşı sonlandırmasını" istedi

Trump, BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'ne geldi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Trump, "CNN'in kendisi hakkında haber yapmak üzere orada bulunmasına" şaşırdığını söyledi.

CNN'in orada olmaması gerektiğini kaydeden Trump, "Beni haber yapmak için burada olmamalısınız. Beni haber yapmayacağını söylemiştiniz." dedi.

Trump, daha sonra BM'de bulunmanın kendisi için bir "onur" olduğunu ve büyük bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, "Ülkemiz gerçekten, gerçekten çok iyi gidiyor." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mesajı olup olmadığını sorması üzerine ise Trump, "Savaşı sonlandır." yanıtını verdi.

ETİKETLER
Donald Trump ABD Rusya
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı "güvenlik tehditleri" nedeniyle New York'ta ek koruma talep etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:47
Filistin: BM toplantılarında halkımızı koruyacak kararlar alınmasını istiyoruz
18:49
Denizlerde yerli ve milli güç: Bayraktar TB3'ten başarılı sonoboy atışı
18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki saldırıya ilişkin geçmiş olsun mesajı
18:26
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi
18:13
Mamdani'den Netanyahu'ya: Kimse UCM kararının üstünde olmamalı
18:17
Manisa'daki saldırı sonrası 92 hesaba erişim engeli
Bayraktar TB3'ten Denizkurdu Tatbikatı'nda başarılı sonoboy atışı
Bayraktar TB3'ten Denizkurdu Tatbikatı'nda başarılı sonoboy atışı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları New York'ta dev ekranlarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları New York'ta dev ekranlarda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ