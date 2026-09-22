Parçalı Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.09.2026 17:34

Bakan Göktaş: Çocukların güvenliği dijital sistemlerin içine yerleştirilmeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların güvenliği en başından itibaren dijital sistemlerin içine yerleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Çocukların üstün yararı, mahremiyeti, güvenliği, eşitliği ve görüşlerinin dinlenilmesi hakkı dijital tasarıma yön vermelidir" dedi.

Bakan Göktaş: Çocukların güvenliği dijital sistemlerin içine yerleştirilmeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Üst Düzey Haftası vesilesiyle New York'taki BM Genel Merkezinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Ofisi iş birliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "Görünmeyen Mimari: Çocuklar İçin Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek, Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" panelinde konuştu.

Burada bir konuşma yapan Bakan Göktaş, etkinliğin başlığındaki "görünmeyen mimari" kavramının algoritmaların, öneri sistemlerinin, tasarım tercihlerinin, yaş doğrulama araçlarının ve bildirimlerin çocukların dijital deneyimlerini şekillendirmedeki rolüne atıfta bulunduğuna işaret ederek, bu sistemlerin çocukları siber zorbalık, istismar, zararlı içerikler, ekran bağımlılığı ve mahremiyet ihlallerine maruz bırakabileceği uyarısında bulundu.

"Türkiye, sosyal medya düzenlemeleriyle denetim tedbirlerinin uygulanmasında ön safta"

Bakan Göktaş, istenmeyen sonuçları önlemek için yalnızca içerik moderasyonunun yeterli olmadığının altını çizerek, "Çocukların güvenliği en başından itibaren dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir." dedi.

Türkiye'nin sistem tasarımında koruyucu-önleyici, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımı desteklediğine dikkati çeken Göktaş, "Güvenli bir dijital dünya güçlü yasalara, çocuk merkezli tasarıma, bilinçli ailelere ve eğitimcilere ve bunların politika oluşturma süreçlerine katılımına ihtiyaç duyar." diye konuştu.

Bakan Göktaş: Çocukların güvenliği dijital sistemlerin içine yerleştirilmeli

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çocukların dijital güvenliğini politikalarının merkezine yerleştirdiklerini ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çocukların üstün yararı, mahremiyeti, güvenliği, eşitliği ve görüşlerinin dinlenilmesi hakkı dijital tasarıma yön vermelidir. Türkiye, sosyal medya düzenlemeleri aracılığıyla şeffaflık ve denetim tedbirlerinin uygulanmasında ön saflarda yer almaktadır. 15 yaşın altındakilere yönelik yaş sınırlamalarının ötesinde, düzenleme 15 yaşın üzerindekiler için güvenli dijital alanlar oluşturmayı ve bağımlılık yapıcı kullanımı engelleyen ilave özellikler getirmeyi amaçlamaktadır."

Bakan Göktaş, aynı zamanda oyun platformlarını da zorunlu yaş derecelendirmesi getirerek düzenlediklerini belirterek, "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" ve “Çocuklar Güvende” uygulamalarının çocuklara ve ailelere güvenli internet kullanımı ve dijital riskler konusunda rehberlik ettiğini, çocukların ise okullarda cep telefonu kullanmasına izin verilmediğini bildirdi.

Emine Erdoğan: Çocuklar, zihinlerine göz konulmuş hedef kitleye dönüştürüldü
Emine Erdoğan: Çocuklar, zihinlerine göz konulmuş hedef kitleye dönüştürüldü

"Uluslararası toplum ortak standartlar geliştirmeli"

Göktaş, "Dijital deneyimler sınırları aşmaktadır. Bu nedenle uluslararası toplum, çocukların haklarını ve güvenliğini korumak amacıyla ortak standartlar geliştirmeli ve bilgi paylaşımında bulunmalıdır." dedi.

"Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" ve uluslararası toplantılarda geliştirilmiş işbirliğinin öneminin altını sürekli çizdiklerini belirten Göktaş, bu alanda farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Göktaş: Çocukların güvenliği dijital sistemlerin içine yerleştirilmeli

Göktaş, "Bugünün dijital sistemleri, her yerdeki çocukların geleceğini şekillendirecektir. Sizin liderliğiniz küresel farkındalığın artırılmasına, uluslararası işbirliğinin ilerletilmesine ve çocukları dijital risklerden koruyan politikaların güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmaya ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğinin altını çizen Göktaş, "Birlikte, her çocuğun güvenli bir şekilde katılım sağlayabileceği bir dijital ekosistem inşa edebiliriz." mesajını verdi.

Bakanlığın BM panelinde çocuklar için güvenli dijital sistemler talep edildi
Bakanlığın BM panelinde çocuklar için güvenli dijital sistemler talep edildi

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Mahinur Özdemir Göktaş
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: Dünyamızı ve çocuklarımızı korumak sınırları aşan bir dayanışmayı gerekli kılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:47
Filistin: BM toplantılarında halkımızı koruyacak kararlar alınmasını istiyoruz
18:49
Denizlerde yerli ve milli güç: Bayraktar TB3'ten başarılı sonoboy atışı
18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki saldırıya ilişkin geçmiş olsun mesajı
18:26
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi
18:13
Mamdani'den Netanyahu'ya: Kimse UCM kararının üstünde olmamalı
18:17
Manisa'daki saldırı sonrası 92 hesaba erişim engeli
Bayraktar TB3'ten Denizkurdu Tatbikatı'nda başarılı sonoboy atışı
Bayraktar TB3'ten Denizkurdu Tatbikatı'nda başarılı sonoboy atışı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları New York'ta dev ekranlarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları New York'ta dev ekranlarda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ