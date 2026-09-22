ABD Başkanı Trump: Gazze’ye milyarlarca dolarlık yardım yapılacak

Trump'ın hitabından satır başları şöyle:

-İran'a anlaşma için her şansı verdik.

-Nükleer görüşmeler için ateşkes yaptık ama İran'ın gemilere yönelik ihlali sürdü.

-Benden önce İran'a göz yumdular, ben İran'a anlaşma için her şansı verdim sonrasında da harekete geçtik.

-Mühimmatımızın azaldığını söylüyorlar ama bu doğru değil, eskiye nazaran stoklarımız daha fazla.

-Ben göreve geldiğimden bu yana sekiz savaşı sonlandırdım. Bu savaşların büyük bir kısmı on yıllardan beri devam etmekteydi.

Rusya-Ukrayna meselesi

-Rusya ve Ukrayna liderleri ile çalışıyoruz, sanırım bunu da halledeceğiz.

-Savaş cephesinden gelen fotoğraflara bakmak bile istemiyorum.

Gazze

Trump, Türkiye'nin Gazze için yaptığı katkılara değindi ve toplanan paranın zamanı geldiğinde Gazze'nin yeniden inşası için kullanılacağını, ülkelerin çok cömert davrandığını söyledi:

"Gazze Barış Kurulu’na üye ülkelerin yardım çalışmalarına sağladığı milyarlarca dolar katkı için minnettarız. Bu paralar doğrudan Gazze’nin yeniden imar ve yardım çalışmalarına gidiyor. Fas, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve daha birçok ülke katkıda bulundu. Bu ülkeler son derece cömert davrandı."

Göreve geldiğinden beri sekiz savaşı bitirmenin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Trump, gelen paraların ihtiyaç olan yerlere gittiğini, insanların insani olanın doğru şekilde gerçekleşmesini istediğini ve milyarlarca dolarlık yardımın Gazze'ye akacağını ifade etti.

Venezuela

Trump, Karakas'a bir operasyon düzenlediklerini ve amaçlarına ulaştıklarını belirterek Maduro'nun alınıp getirildiğini söyledi. Son 1 yılda çok fazla gelişme yaşandığını ifade eden Trump, bu durumu hızlı bir şekilde halledeceklerini vurguladı.

Tarihteki en büyük petrol anlaşmasını yaptıklarını dile getiren Trump, Venezuela halkının iyiliği için çalıştıklarını ve ABD olarak kendilerine karşı olan hiçbir tehdide müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

Trump şöyle devam etti:

"Bölge vahşi, kontrolsüz çetelerle doluydu, bu artık devam etmeyecek. Uyuşturucu kartellerini terörist olarak tanımladım. Karteller Batı Yarımküre'nin DEAŞ'ıdır. Biz gerekli olduğunda ABD askeri gücünü gösterdik dünyanın dört bir yanında. Küba'daki durumun değişmesini de hedefliyoruz. Küba başarısız bir devlet; Küba'ya özgürlük gelecek."

Grönland meselesi

Trump, şöyle devam etti:

"ABD, büyük ve stratejik açıdan hayati öneme sahip toprak parçası Grönland ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya vardı. Danimarka ve Grönland ile yapılan anlaşma, ABD’ye bu toprakların güvenliği ve ihtiyaçları konusunda kalıcı denetim sağlayacak. Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip olacağız."

-UCM'ye karşıyız, tüm UCM üyelerine istifa çağrısında bulunuyorum. ABD, UCM denen kurumun da reforme edilmesi gerektiğini düşünüyor. UCM güvenilirliğini kaybetmiştir.

-Yapay zeka yerine bundan sonra "süper zeka" kullanılacak.

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