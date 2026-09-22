Denizlerde yerli ve milli güç: Bayraktar TB3'ten başarılı sonoboy atışı

Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, deniz karakol uçağıyla ortak operasyon gerçekleştiren milli SİHA, denizaltı savunma harbine yönelik yeni bir kabiliyet sergiledi.

Bayraktar TB3, tatbikat kapsamında TCG Anadolu’dan havalanarak gerçekleştirdiği görevde, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Sonoboy Atım Sistemi (SAS POD) ile 2 sonoboy atış testini başarıyla tamamladı.

20-25 Eylül tarihlerinde Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı gerçekleştirilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'na Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları katılıyor.

Deniz karakol uçağıyla ortak operasyon

Tatbikat senaryosu kapsamında denizaltı savunma harbi görevleri icra eden Bayraktar TB3, operasyon bölgesindeki deniz karakol uçağıyla koordine şekilde görev yaptı.

Uçuş sırasında kanat altında taşıdığı Baykar SAS POD üzerinden 2 sonoboyu denize bırakan Bayraktar TB3, kendi attığı sonoboyların yanı sıra görevdeki deniz karakol uçağı tarafından bırakılan sonoboylardan elde edilen verileri de üzerindeki sonoboy işleme birimiyle işledi.

SİHA, elde edilen su altı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimini de yaptı.

Baykar, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde etti. Şirket, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise 16 ülkeyle olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.