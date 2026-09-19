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Savunma
AA 19.09.2026 17:18

MKE, 32 ülkeden 36 askeri ataşeyi tesislerinde ağırladı

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türkiye'de görev yapan 32 ülkeden 36 askeri ataşeyi tesislerinde ağırladı.

MKE, 32 ülkeden 36 askeri ataşeyi tesislerinde ağırladı

MKE'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) tarafından planlanan ziyaretler kapsamında ABD, İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 32 ülkeden 36 askeri ataşe MKE tesislerini ziyaret etti.

Ataşelerin ilk durağı Ankara'da bulunan 10 ayrı kalibrede ve 54 farklı tipte yıllık 250 milyon adedin üzerinde hafif silah mühimmatı üreten MKE Gazi Fişek Fabrikası oldu.

Daha sonra Ankara'dan Kırıkkale'ye geçen askeri ataşeler, buradaki silah fabrikasında milli piyade tüfekleri ve keskin nişancı tüfekleri hakkında bilgilendirildi.

Üretim hatlarını ziyaret ettikten sonra atış poligonuna geçen ataşeler, Türk mühendislerin imzası bulunan milli piyade tüfeği MPT-55 ile atış yaptı.

Askeri ataşelerden oluşan heyet, silah fabrikasının ardından MKE Mühimmat Fabrikası'nı da ziyaret etti.

Heyet, fabrikada 25 milimetreden 203 milimetreye kadar farklı kalibrelerde uçaksavar, havan, tank, obüs mühimmatı ve uçak bombasının üretim süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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MKE Milli Savunma Bakanlığı
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