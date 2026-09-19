Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

Otoyolun Odayeri Gişeleri mevkisinde İstanbul Havalimanı istikametinde, henüz belirlenemeyen nedenle 4 araç zincirleme kaza yaptı.

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.

2 gişe kapandı

Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde hizmet veren 2 gişe geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgede hafif trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından kapatılan gişelerin yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.