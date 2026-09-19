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Türkiye
İHA 19.09.2026 17:57

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri gişelerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Otoyolun Odayeri Gişeleri mevkisinde İstanbul Havalimanı istikametinde, henüz belirlenemeyen nedenle 4 araç zincirleme kaza yaptı.

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.

2 gişe kapandı

Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde hizmet veren 2 gişe geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgede hafif trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından kapatılan gişelerin yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

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İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Kazası
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