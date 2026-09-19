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Dünya
AA 19.09.2026 18:26

Trump’ın yasağının ardından: Muhabirler Beyaz Saray’a alınmadı

Trump'ın yasağının ardından CNN ve MS NOW muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişi engellendi

Trump’ın yasağının ardından: Muhabirler Beyaz Saray’a alınmadı

 ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haberler yaptıkları" gerekçesiyle Beyaz Saray'a erişimlerini yasaklamasının ardından CNN ve MS NOW haber kanallarının muhabirlerinin yerleşkeye girişi engellendi.

CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabahın erken saatlerinde CNN muhabirlerinin Beyaz Saray yerleşkesine girişine izin verilmedi." denildi.

Bu engellemelerden bağımsız olarak CNN'in ABD hükümeti hakkında haber yapma misyonunun devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, "ABD Anayasası uyarınca, hükümetin engellemesi veya müdahalesi olmaksızın habercilik yapma hakkına sahibiz ve bu yasak, bu temel hakka yönelik hukuka aykırı bir saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'a girişi reddedilen CNN muhabiri Betsy Klein de yaptığı açıklamada, bir Gizli Servis ajanının kendisine basın kartının iptal edildiğini söylediğini aktardı.

Öte yandan, MS NOW muhabiri Akayla Gardner ise canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bir Beyaz Saray görevlisi benden giriş kartımı teslim etmemi istedi. Bunun artık geçerli olmadığını söyledi. Neden içeri giremediğimi sordum, bunun kendisinin yetkisinin ötesinde bir durum olduğunu söyledi." dedi.

Trump'ın gazetecilere Beyaz Saray yasağı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

ABD Başkanı Trump, MS NOW'ın eski adı "MSNBC"yi izleyici ve güvenilirlik eksikliği nedeniyle değiştirdiğini, Politico'nun da eski ABD Başkanı Joe Biden'ın döneminde hükümetten yasa dışı şekilde 8 milyon dolarlık abonelik ücreti aldığını iddia etmişti.

Medya kuruluşlarının, kendisi, hükümeti ve ülkesi hakkındaki haberlerinde "kurgu ve yalanlar yazmaması" gerektiğini belirten Trump, "Diğer yalan haber kuruluşları da aralarına katılacak." ifadesini kullanmıştı.

 

                              

Trump’ın CNN, MS NOW ve Politico’yu Beyaz Saray’dan men edeceğini açıklamasının ardından CNN muhabiri Kristen Holmes telefonuyla çalışırken/reuters[Trump’ın CNN, MS NOW ve Politico’yu Beyaz Saray’dan men edeceğini açıklamasının ardından CNN muhabiri Kristen Holmes telefonuyla çalışırken/reuters]

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