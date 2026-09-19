Gece ışıkta uyumak kalbi etkiliyor olabilir

Gece uyurken yapay ışığa maruz kalmak, yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısını ve çalışma biçimini de etkileyebilir.

Yeni bir araştırmada, geceleri daha fazla ışığa maruz kalan kişilerde kalbin bazı yapısal özelliklerinin değiştiği ve kalbin kasılma işlevinin daha düşük olduğu görüldü.

Araştırmacılar, yaklaşık 11 bin kişinin verilerini inceledi.

Katılımcılar bir hafta boyunca üzerlerinde ışık seviyelerini kaydeden cihazlar taşıdı.

Böylece araştırmacılar, kişilerin günün farklı saatlerinde ne kadar ışığa maruz kaldığını ölçtü.

Daha sonra katılımcıların kalpleri MRI görüntüleme yöntemiyle incelendi.

Elde edilen sonuçlar, özellikle geceleri daha fazla ışığa maruz kalan kişiler ile kalbin sol karıncığındaki bazı değişiklikler arasında bağlantı olduğunu gösterdi.

Kalbin sol karıncığı, vücuda kan pompalayan ana kalp odacığı olarak görev yapıyor.

Araştırmada, en yüksek maruziyet grubunda kalp duvarları yaklaşık %1,5 daha kalın, sol karıncık kütlesi %2,4 daha fazla, kasılma fonksiyonu ise %1,9 daha düşük bulundu.

Kalp hastalıklarıyla da bağlantılı

Çalışmada ayrıca gece ışığına daha fazla maruz kalan kişilerde kalp-damar hastalıklarıyla ilişkili bazı risklerin de daha yüksek olduğu görüldü. Bunlar arasında kalp yetmezliği, atriyal fibrilasyon, kalp krizi ve inme yer aldı.

Araştırmacılar, gece ışığının kalp üzerindeki olası etkilerinin vücudun biyolojik saatini düzenleyen sistemle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Gece normalde karanlık olması gereken bir ortamda ışığa maruz kalmak, vücudun uyku ve uyanıklık döngüsünü düzenleyen mekanizmaları etkileyebiliyor.

Ancak araştırmacılar, sonuçların gece ışığının doğrudan kalp hastalıklarına veya kalpteki yapısal değişikliklere neden olduğunu kanıtlamadığının altını çiziyor.

Araştırma gözlemsel olduğu için ışığa maruz kalma ile kalpte görülen değişiklikler arasındaki ilişkinin neden-sonuç bağlantısı olup olmadığı kesin olarak söylenemiyor.

Uzmanlara göre bu nedenle daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç var.

Bununla birlikte çalışma, özellikle yatak odasında gereksiz yapay ışığın azaltılmasının uyku ve genel sağlık açısından önemli olabileceğine ilişkin mevcut araştırmalara yeni bulgular ekliyor.