Numan Kurtulmuş: Kimsenin ayrımcı bir dil kullanmasını istemiyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş Kırşehir'de Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuştu.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Son birkaç yıl içerisinde İsrail'in doğrudan saldırdığı ülkeler; Filistin'e saldırmıştır, Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere. İran'a saldırmıştır, Irak'a saldırmıştır, Suriye'ye saldırmıştır, Lübnan'a saldırmıştır, Yemen'e saldırmıştır, Katar'a saldırmıştır. Velhasıl bölgedeki bütün ülkelere fiilen saldırmıştır. İsrail'in temel hedefi bu bölgedeki halkların birbirine düşmesi, birbirini yemesi ve kendi arz-ı mevudunu gerçekleştirmesidir. Türkiye olarak çok açık söylüyoruz, İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın, Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz.

İnşallah önümüzdeki dönemde herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek ve böylece Türkiye, bundan sonraki süreçte bu yeni yolun gerektirdiği adımları atarak yoluna devam edecektir. Yeni yolun gerektirdiği derken sadece yasal düzenlemelerden, sadece hukuki düzenlemelerden bahsetmiyorum. Önce bu yeni süreç dillerimizi yeniden kontrol etmeyi gerektiriyor. Artık bundan sonra Türkiye'de kimsenin ayrılıkçı bir şekilde konuşmasını istemiyoruz. Kimsenin de ayrımcı bir dil kullanmasını istemiyoruz. Herkes dikkat etmek durumundadır. Söylediği her söze herkesin dikkat etmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz, Türkçe'de dil, sadece dilimizle konuştuğumuz sözden ibaret değildir. Dil aynı zamanda gönül manasınadır. Gönlü temiz olmayanın dilinden de temiz söz çıkmaz. Dilinden ne söylerse söylesin insan aslında gönlündeki olanı ortaya koyar. Onun için diyoruz ki herkes artık kendisini kardeşliğe, dayanışmaya, iş birliğine ve güçlü bir Türkiye'yi kurmak için nasıl hareket edebiliriz, ona ayarlaması lazım.

1 Ekim'de Meclis'in resmi açılışı sonrası partilerin tamamının katılımıyla komisyon kurularak sürecin nasıl devam ettiği takip edilecek, izlenecek, kontrol edilecektir."

Ayrıntılar geliyor...