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Gündem
TRT Haber 19.09.2026 15:01

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gaziliğin muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele ahlakıyla örtüşmesi, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek ünvanı olduğunu belirterek, "Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 Eylül Gaziler Günü mesajı, partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Gazilerin görüntülerinden oluşan videoda, Bahçeli'nin şu sözlerine yer verildi:

"Gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele ahlakıyla örtüşmesi, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek ünvanıdır. Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir. İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gaziler Günü'nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Videonun sonunda Bahçeli'nin "Tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadesinin bulunduğu görsel yer aldı.

 

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